Договор стоимостью 351,7 млн руб. получило московское ООО "Сибмекс холдинг". Завершить работы, согласно документации, нужно до октября 2020 г.

Сейчас светосигнальное оборудование "Гагарина" позволяет совершать посадку по I категории ICAO: с относительной высотой принятия решения не менее 60 м и при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 550 м. При второй категории высота принятия решения — от 30 м, дальность видимости на ВПП — от 350 м.

Перед открытием "Гагарина" в августе прошлого года гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков возмущался, что при I категории можно выполнять рейсы в идеальных погодных условиях, а при тумане самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы. "Сейчас XXI век — такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", — говорил топ-менеджер. Глава Росавиации Александр Нерадько обещал, что вторая категория "Гагарину" будет присвоена летом 2020 г.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Пропускная способность — 1 млн пассажиров в год. Принадлежит холдингу "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга).