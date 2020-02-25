"Гражданам в настоящий момент посещать вулкан можно, но при этом настоятельно рекомендую жителям зарегистрироваться перед поездкой в центре управления в кризисных ситуациях, чтобы в случае какого-либо происшествия спасательные службы могли оперативно прийти на помощь" — приводятся в сообщении слова начальника центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по региону Константина Павлова.

Накануне специалисты провели инфракрасную съемку Авачинского вулкана которая показала, что исполин находится в спокойном состоянии. В авиационном мониторинге вулкана приняли участие заместитель председателя краевого правительства — министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров вместе с группой вулканологов, метеорологов и сотрудников камчатского главка МЧС.

Полученные данные помогут проанализировать взаимосвязь между землетрясениями и парогазовыми выбросами, а также определить, какие близлежащие районы могут быть затронуты возможным извержением в будущем.

"Точные результаты будут известны после полного анализа полученных данных. Однако, специалисты уверены, что причин для паники у камчатцев нет. Внешне вулкан находится в нормальном для себя состоянии. Также в ходе облета мы еще раз обследовали территорию вокруг вулкана. В зимнее время очень хорошо просматривается рельеф местности и видно, как распространялись лавовые потоки в ходе прошлых извержений. Это позволяет нам прогнозировать развитие ситуации в случае возможных извержений Авачинского и Корякского вулканов в будущем. Все указывает на то, что сейчас они спокойны. Однако, эти вулканы — действующие, поэтому мы должны быть готовы к любому варианту развития событий". — приводятся в сообщении слова Хабарова.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредило о возросшем риске извержения Авачинского вулкана, расположенного вблизи Петропавловска-Камчатского.

Спасатели ссылались на заключение Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.

Авачинский вулкан расположен в 30 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 тыс. 741 метр. Авачинский является одним из наиболее активных в группе "домашних", как их называют местные жители, вулканов. С начала XVII века известно о 15 извержениях Авачинского. Последнее значительное извержение произошло в январе 1991 года. Активность вулкана отмечалась и в октябре 2001 года — тогда из его кратера вырвалось огромное количество пепла и газа на высоту до одного километра.