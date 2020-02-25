"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса", — говорится в сообщении

"Состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме", — сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, такие меры связаны с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как "контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний".

В инфекционном стационаре туристам проведут все необходимые лабораторные обследования.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в пунктах пропуска за минувшие сутки досмотрено более 2 тыс. человек. Всего с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.