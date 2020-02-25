В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека — в провинции Шаньдун, один — в провинции Гуандун.

С декабря в Хубэе зафиксировано 2563 случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47600 тыс. человек, состояние более 9100 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 27300 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге — 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао — 10 (при шести выздоровевших), на Тайване — 30 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

По данным китайского Госкомздрава и местных комитетов здравоохранения, благодаря принимаемым мерам по предотвращению распространения инфекции, в понедельник не выявлено новых случаев заражения в 23 из 31 провинции, города центрального подчинения и автономного района страны.