"На данный момент мы не получали никаких нотификаций от государств-членов о временном введении пограничного контроля вследствие распространения вируса", — сообщил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом он пояснил, что принятие такой меры, в любом случае, требует соблюдения ряда условий, например, обоснованности, пропорциональности, координации.

"В настоящее время ни у одного государства-члена нет намерения вводить контроль (внутри Шенгенской зоны — ИФ)", — подытожил представитель ЕК.