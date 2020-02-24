У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

В понедельник также стало известно о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.

В самом Иране, по информации Минздрава страны, по состоянию на понедельник от заражения вирусом скончались 12 человек. При этом на данный момент выявлен 61 зараженный. Еще 900 человек с подозрениями на заражение проходят соответствующую проверку.