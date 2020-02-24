"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" обнаружили на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники. Обычно в Москве подснежники появляются в конце марта — в апреле. Так, уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника — во многих странах мира отмечается ежегодно лишь 19 апреля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подснежников (галантусов) насчитывается около 20 видов. На природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один вид — подснежник белоснежный. Попадаются и различные сортовые формы, которые высажены москвичами. Практически все подснежники занесены в Красную книгу, и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране.

Подснежники живут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена.

В пресс-службе отметили, что подснежники являются очень уязвивыми растениями, и их нужно беречь.