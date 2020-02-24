"Межведомственная комиссия по предотвращения распространения коронавируса сегодня приняла решение прекратить на две недели сухопутное сообщение с Ираном и применить в отношении авиационного сообщения неполное ограничение. Грузоперевозки с Ираном будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
По его словам, никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.
"Решение будет утверждено сегодня на заочном заседании правительства, после чего оно вступит в силу", — отметил Пашинян.
Между тем глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Станиславом Лайчаком в понедельник заявил, что ведется полноценная работа по предотвращению проникновения вируса в Армению.
На вопрос, будет ли запрещено или ограничено авиасообщение с Италией, Мнацаканян заявил, что проводится работа для оценки ситуации.