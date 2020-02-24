По его словам, никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.

"Решение будет утверждено сегодня на заочном заседании правительства, после чего оно вступит в силу", — отметил Пашинян.

Между тем глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Станиславом Лайчаком в понедельник заявил, что ведется полноценная работа по предотвращению проникновения вируса в Армению.

На вопрос, будет ли запрещено или ограничено авиасообщение с Италией, Мнацаканян заявил, что проводится работа для оценки ситуации.