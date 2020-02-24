Больше всего больных — 838 — выявлено на территории Японии, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство "Ренхап" в Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек.

В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре — 89, в Гонконге — 74, Иране — 43, Таиланде и США — 35, на Тайване — 28, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Германии и Вьетнаме — по 16, во Франции — 12, в ОАЭ — 11, Макао — 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.