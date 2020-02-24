Ранее железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии через пункт пропуска на перевале Бреннер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Движение пассажирских поездов из Италии через пункт пропуска Бреннер приостановлено в обоих направлениях", — говорилось в заявлении австрийских федеральных железных дорог.

Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев, сообщает агентство АПА.

В Италии отпечен быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом, подтверждено заболевание более 150 человек при трех случая летального исхода.