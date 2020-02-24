Милан — административный центр области Ломбардия, на территории которой на данный момент выявлено больше всего в Италии случав заражения коронавирусом.

Власти Италии начали принимать жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. В частности, активно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.