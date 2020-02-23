"Иран — землетрясения магнитудой 5,7 и 6,0 произошли 23 февраля в провинции Западный Азербайджан на границе с Турцией. Погибли не менее 9 человек, из которых трое — дети, более 100 пострадали. В ближайшее время возможны повторные толчки", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.