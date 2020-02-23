Ранее сообщалось о двух погибших.

Как пишут СМИ, в воскресенье коронавирус был выявлен у еще 57 человек, находившихся на борту Diamond Princess. Общее число заболевших достигло 691.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

3 февраля судно встало на карантин в порту Иокогамы, он завершился 19 февраля. С тех пор проводится постепенная эвакуация пассажиров и членов экипажа.