По информации губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, в одной лишь его области выявлено 89 случаев заболевания коронавирусом. В остальных регионах Италии зарегистрировано 22 случая. Погибло два человека. Ранее в субботу сообщалось о 79 заболевших.

Как передает BBC, Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения Covid-19. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье.