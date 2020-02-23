Больше всего больных — 769 — выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме. В Южной Корее в субботу было выявлено 123 новых случаев заражения, общее число больных достигло 556 человек.

В Сингапуре насчитывается 89 больных, в Италии — 79, в Гонконге — 70, Таиланде — 35, США — 35, Иране — 28, на Тайване — 26, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Иране — 18, Германии и Вьетнаме — по 16, во Франции — 12, в ОАЭ — 11, Макао — 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Издание отмечает, что число жертв коронавируса на данный момент достигло 20 человек: шесть скончались в Иране, четверо — в Южной Корее, трое — в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному — во Франции, на Тайване и Филиппинах.