"Сейчас в стране зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусом, в связи с чем принято решение об изоляции 11 коммун страны, в которых находятся очаги заражения. Кроме того, чрезвычайными мерами предусмотрено установление санитарных контрольно-пропускных пунктов, учреждение "стерильных" коридоров для поставок в зараженные регионы продовольствия и лекарств", — пишет издание.

Ранее на этой неделе, когда 16 случаев заражения было выявлено в провинции Ломбардия и в регионе Венето, там был введен режим обязательного карантина для 250 человек, контактировавших с заболевшими. Кроме того, сообщалось об изоляции десяти сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых — примерно 40 тыс. человек

Первый случай заражения в Италии был выявлен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.