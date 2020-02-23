Ночью в воскресенье на карантин в отдельный бокс инфекционной больницы в Казани были помещены восемь российских пассажиров с лайнера Diamond Princess. Четверо из них — жители Татарстана, в том числе ребенок.

"Российские граждане, доставленные в Казань на карантин, чувствуют себя хорошо, у всех нормальная температура. Пассажиры отдыхают после долгого ночного перелета", — сказала журналистам официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова.

Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в РФ возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус. Заболевание у них протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

"Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса", — сказала Голикова.