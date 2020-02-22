В порт за людьми прибыл автобус с водителем в защитном костюме. Всех их отправят на карантин в окрестностях Токио, который продлится 14 дней.

На этой неделе лайнер покинули около 970 человек после того, как был снят двухнедельный карантин. Сейчас на судне находятся только иностранцы, которые ожидают прибытия чартерных рейсов из своих стран для транспортировки на родину.

С того момента, как лайнер покинут пассажиры, 14-дневный карантин начнется для более чем тысячи человек из числа членов экипажа, для которых ранее он не действовал. Многие эксперты, критикующие действия японских властей в связи с обстановкой на лайнере, где коронавирусная инфекция поразила свыше 600 человек, считают, что именно сотрудники, готовившие и разносившие по каютам еду и напитки, могли содействовать распространению вируса.

Всего в Японии выявлено более 700 случаев заражения Covid-19, включая тех, кто заразился на круизном лайнере.