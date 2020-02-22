"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у двух пациентов — новая коронавирусная инфекция. Больные были выписаны из стационара с выздоровлением 12 февраля", — сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, заразившихся коронавирусом Covid-19 в России по-прежнему два — это граждане КНР, они вылечены. Наличие у них вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

На данный момент число жертв эпидемии в мире достигло 2360 человек, заражены коронавирусом почти 78 тысяч. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.