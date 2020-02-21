"Сегодня открывается фестиваль "Московская Масленица". Мы провожаем зиму, правда зима нас в этом году не баловала, но, тем не менее, это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", — сказал Собянин, осмотрев фестивальную площадку вместе с горожанами.

По его словам, фестиваль включает в себя большую гастрономическую и культурные программы.

"29 площадок к вашему удовольствию и празднику москвичей открыты. Так что приглашаю всех на праздник. Хорошего настроения!" — сказал мэр Москвы.

Фестиваль "Московская масленица" проходит в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году гостями фестиваля стали свыше 4,9 млн человек, которые приобрели более 400 тыс. блинов и поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов. В нынешнем сезоне фестиваль проходит с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в центре и жилых районах.

Традиционные площадки фестиваля — Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

А в заключительные три дня — с 28 февраля по 1 марта — к ним присоединятся и московские парки Сокольники, Красная Пресня, Фили, Измайловский, Кузьминки, Лианозовский, Бабушкинский, сквер по Олонецкому проезду.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Гостей ждут свыше 2600 мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу, лекции по истории ремесел, экскурсии и множество других развлечений.

Участие в фестивале принимают 88 предприятий общепита и 167 представителей торговли. Всего на площадках будут работать более 200 торговых и ресторанных шале, а посетители могут попробовать более 210 видов блинов, блинчиков и оладий. Это и классические блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущенкой, и необычные угощения, например, ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской сёмгой и сливочным сыром, блины со щучьей икрой, тыквенно-ореховые блины, блинчики на черемуховой муке, блины с кленовым сиропом.