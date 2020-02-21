"По многочисленным обращениям пассажиров в связи с проведением в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу мы увеличили глубину продаж билетов на поезда из Финляндии. Билеты на поезда "Аллегро" и "Лев Толстой", отправляющиеся с 15 по 25 июня, можно будет приобрести с 18 марта (за 100 суток до отправления). Увеличение глубины продаж даст пассажирам больше времени для организации своих путешествий и оформления проездных документов в направлениях туда и обратно", — рассказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что сейчас купить билеты на поезда "Аллегро" и "Лев Толстой" можно за 90 суток до их отправления.

Как отметили в ОАО "РЖД", сроки продаж билетов на международные поезда, курсирующие по территории России, зависят от ограничений, установленных железными дорогами других стран. "Купить билеты на поезда, следующие из России в Финляндию и Литву, можно за 90 суток до отправления. На поезда в Беларусь, Эстонию, Францию, Италию, Монако, Австрию, Германию, Чехию, Польшу и Монголию продажа билетов открывается за 60 суток. А в поезда, курсирующие из России в Казахстан, Узбекистан, Молдову и Украину, билеты можно купить за 45 суток до поездки", — добавили в пресс-службе.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург. В городе состоится три матча группового этапа (13, 17 и 22 июня) и один четвертьфинала (3 июля).