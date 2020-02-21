"Победа" скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing-737 MAX. Авиакомпания вынуждена отказаться в летнем сезоне 2020 года от полетов из Москвы в Бари, Геную, Даламан и Палермо", — сказал представитель перевозчика.

Также, по его словам, "оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов".

Сейчас в парке "Победы" 30 Boeing-737-800 Next Generation. Также компания является заказчиком двадцати более современных Boeing-737 MAX: поставка первых трех ожидалась в прошлом году, в 2020 г. должны прийти еще десять. Однако в марте 2019 г. после двух авиакатастроф с участием 737 MAX (в Эфиопии и Индонезии) их поставки и полеты прекратились по всему миру.

Ранее "Победа" сообщала, что сформировала летнее расписание 2020 года (продлится с апреля по конец октября) из 81 российского и 23 международных направлений. В числе новинок сезона внутри РФ — рейсы из Москвы в Воронеж и Ставрополь, из Санкт-Петербурга в Воронеж и Саратов, из Красноярска в Анапу и Сочи. Также возобновятся полеты в Анапу из Уфы, Челябинска и Сургута; в Сочи из Сургута. Вместе с тем компания оповещала об отмене полетных программ из аэропортов Ростова-на-Дону и Самары в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, объясняя это ростом аэропортовых тарифов. На международной карте "Победы" в летнем сезоне вырастет частота из Москвы в Тиват, Карловы Вары. Рейсы в Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу станут ежедневными.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот".