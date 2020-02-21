"Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было четыре или пять тысяч человек — это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей, разместить их в какой-то режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело полпарохода", — заявила Матвиенко журналистам в ходе визита в Намибию.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В числе пассажиров были 24 гражданина России. 3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы.

За время карантина коронавирусом на судне заразились 634 пассажира, двое погибли. Как отмечает портал Business Insider, "более половины случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая связаны с Diamond Princess".

Карантин завершился 19 февраля. В настоящее время пассажиры постепенно покидают круизный лайнер.