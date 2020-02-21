"Двое граждан Германии, путешествовавших в составе туристической группы по линии российского туроператора Arctic Travel Company Grumant, отправились на экскурсию по Шпицбергену на снегоходах, когда их накрыла снежная лавина возле ледника Фритьофбрин. Немецкие туристы погибли, гиды и трое других путешественников не пострадали", — пишет портал.

Как отмечает Deutsche Welle, на место происшествия был направлен вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за плохой погоды. Служебные собаки, обученные поиску людей после схода лавин, не смогли найти тела туристов. "На Шпицбергене нет системы лавинного оповещения", — подчеркивает портал.

Как следует из информации на сайте туроператора, посещение ледника Фритьофбрин входит в восьмидневный тур "От Свальбарда до Груманта". Его стоимость – от 145 тыс. рублей (два человека на снегоходе) до 195 тыс.рублей за одного.

Шпицберген – обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, который юридически принадлежит Норвегии, но Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. Также на островах существует два крупных российских поселка – Баренцбург и Пирамида.