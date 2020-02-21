"Иностранный турпоток в Outlet Village Белая Дача (Москва) в 2019 году вырос на 10% по сравнению с 2018 годом, в Outlet Village Пулково (Петербург) — на 30%. Больше всего туристов приехало из Китая, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Тайваня, а также из ОАЭ", — сообщили в компании.

При этом в аутлете "Пулково" с долей 34% преобладали гости из Таиланда. Среди других иностранных посетителей были жители Вьетнама, Индии и Индонезии.

"Наибольшей популярностью в обоих аутлетах пользовались магазины брендов Lacoste, Furla и Samsonite. В лидерах также оказались Boss, Michael Kors, Calvin Klein. Самая дорогая покупка, совершенная туристом в 2019 году – на сумму 150 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.

В общей сложности аутлет "Белая Дача" в 2019 году посетили более 3,7 млн человек, аутлет "Пулково" – более 1,8 млн человек.