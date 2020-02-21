"Думаю, это обоснованное решение, оно безусловно, будет носить временный характер. Уверена, что китайская сторона отнеслась к этому с пониманием", — сказала Матвиенко журналистам в ходе визита в Намибию.

По ее мнению, это решение правительства РФ согласовано с китайскими властями.

"У нас очень протяженная граница с Китаем, и мы просто обязаны защитить своих граждан. В соответствие со всеми положениями, которые есть в России, в случае таких эпидемий и чрезвычайных ситуаций у нас вступает в силу режим действий для органов исполнительной власти", — отметила Матвиенко.

По ее словам, решение о запрете въезда в РФ китайцам было вынужденным.