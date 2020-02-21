Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Они прибыли на родину чартерным рейсом накануне вечером. Их отвезли в больницу под Тель-Авивом, где они пробудут на карантине.

Кроме того, в Японии госпитализировали четырех израильтян, побывавших на лайнере, после того, как у них подтвердилось заражение коронавирусом.

Израиль отменил все перелеты в Китай и из него, а также всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, отправляет на карантин на две недели.