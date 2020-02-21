Об открытии филиала губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с руководством музея.

"Считаю, что в Томске просто обязан быть филиал одного из лучших в мире музеев изобразительного искусства. Он может быть расположен в самом центре города, в историческом здании, где до революции бурлила общественная и культурная жизнь столицы одной из крупнейших в Российской империи губерний", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Отмечается, что размещение филиала в Доме офицеров, где сейчас ведутся реставрационные работы, — только один из вариантов, будут рассматриваться и другие.

Как уточнил Жвачкин, для принятия окончательного решения о месте размещения филиала в ближайшее время в Томск приедут специалисты центрального аппарата учреждения.