"Более половины случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая связаны с Diamond Princess – по последним данным, заразились 634 пассажира из 3,7 тыс., двое погибли. При этом всего за пределами КНР заболело около тысячи человек. Несмотря на это, компания Princess Cruises планирует, что с 29 апреля лайнер будет выполнять круизы в обычном режиме – как раз к празднованию Золотой недели в Японии", — пишет портал.

Как отмечается, лайнер будет полностью продезинфицирован – однако, как будут выполнены эти работы, неизвестно. Ранее эксперты сообщили об "ужасных" санитарных и инфекционных условиях на Diamond Princess, из-за которых и заболело так много людей.

"На круизных лайнерах время от времени вспыхивают инфекции – кишечные или болезнь легионеров. После этого их полностью дезинфицируют, поскольку сами по себе суда очень дорогие. Но в данном случае речь идет о новом типе вируса", — пишет Business Insider.

Сейчас судно находится в порту в Японии. С тех пор, как в 19 февраля закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров. Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма покинет его последним.