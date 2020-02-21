"Поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода и за это время расскажет более чем 3 млн пассажирам истории 60 фронтовиков. Проект подготовлен совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) и "Активным гражданином", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Собеседник агентства уточнил, что боевой путь и подвиги ветеранов были уточнены по электронным базам данных Минобороны РФ "Подвиг народа" и обобщенной базе данных "Мемориала".

"Для оформления тематического состава эксперты отобрали 60 историй фронтовиков. Рассказы с фотографиями, не вошедшие в оформление поезда, будут размещены на сайте РВИО www.история.рф", — пояснили в пресс-службе.

В поезде "Путь к Победе" москвичи и гости города увидят важнейшие события Великой Отечественной войны, среди них: оборона Брестской крепости, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, освобождение стран Восточной Европы, штурм Берлина.

Пассажиры узнают интересные факты о выдающихся военачальниках, боевых операциях, вооружении и военной технике Красной Армии.