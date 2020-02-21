Фестиваль в этом году проводится в тринадцатый раз, в программе будут как полюбившиеся гостям мероприятия, так и новые. Зрители увидят заезды русских троек, лошадей рабочих пород и рысаков, а также различные масленичные забавы — покорение призового столба, народные конкурсы силачей-гиревиков, баянистов, гармонистов и частушечников, а также конкурсы креативных саней и масленичных кукол.

Впервые в этом году на фестивале состоятся дефиле в традиционных народных костюмах в рамках конкурса "Традиционный костюм Сибири" и реконструкция масленичной потехи "Взятие снежного городка".

"Для постановки строят снежную крепость, идет подготовка артистов массовых сцен — их будет более сотни. Главные роли в постановке исполнят профессиональные каскадеры из Тольятти: будут конные трюки, борьба, кулачный бой", — рассказал директор фестиваля Алексей Копейкин, слова которого цитирует пресс-служба.

Для детей на празднике будет работать более 30 анимационных зон, организаторы создадут необычные арт-объекты. В частности, в этом году на "Сибирской Масленице" построят лабиринт из сена размером 10 на 20 метров и более метра в высоту.

На территории "Сибирского подворья" будут работать теплые павильоны, в которых можно будет погреться, выпить чаю с блинами и отдохнуть. По словам Копейкина, для "Сибирской Масленицы" заготовят больше тонны шашлыка, а блины будут исчисляться тысячами.

"Сибирская Масленица" — один из самых значимых фестивалей в сфере событийного туризма Алтайского края. В 2014 году "Сибирской Масленице" был присвоен статус международного фестиваля. В 2016 году фестиваль завоевал Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2019 году "Сибирская Масленица" заняла первое место в номинации "Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов" Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.