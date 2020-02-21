В составе — купейные и плацкартные вагоны. Билеты можно купить с 25 февраля во всех железнодорожных кассах России, на официальном сайте компании-перевозчика и в мобильном приложении ГСЭ.

Поезд Мурманск-Симферополь будет курсировать один раз в девять дней, начиная с 25 апреля. Поезд Екатеринбург-Симферополь — несколько раз в неделю также с 25 апреля. Поезд Кисловодск-Симферополь запустят 29 апреля, составы будут ходить два раза в неделю.

ГСЭ сообщает также, что откроются новые направления на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Поезд "Таврия" из Москвы в Севастополь начнет курсировать с 27 апреля, через день. В состав поезда включены вагоны типа СВ, купе и плацкарт.

Поезда "Таврия" также свяжут Москву и Петербург с Евпаторией и Феодосией. В составе — купейные и плацкартные вагоны. Поезда из Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию — два раза в неделю. Первый поезд в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию — 7 мая.

Поезда из Москвы в Евпаторию начнут ходить со 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию — несколько раз в неделю, начиная с 4 мая.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, обратилось в Минтранс РФ, с третьей декады декабря начала перевозки в Крым, запустив поезда из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.

Крымская "дочка" ГСЭ — ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, Симферополь) — с 7 марта 2020 года начнет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Керчью (Крым) и Анапой (Краснодарский край). Рельсовые автобусы в пятницу и в выходные дни будут ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день, в остальные дни — дважды в день.

ГСЭ не раскрывает список своих акционеров. Компания подпала под санкции США из-за ж/д перевозок в Крым, российский статус которого Запад не признает.