"Всей этой какофонии, огромного количество "точек", где зазывалы кричат в мегафоны быть не должно", — подчеркнул глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Сити-менеджер заявил также, что все те, кто работает на набережной (особенно — уличные музыканты и другие артисты), должны получить спецразрешение с фотографией места деятельности, согласовыванное с администрацией города.

"С началом сезона на всем протяжении набережной не должно быть той вакханалии, которая творилась прошлым летом, когда одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвертые — незаконно торговали", — потребовал Имгрунт.

По его данным, помощь полиции и структурным подразделениям администрации в этом деле будут оказывать казаки и сотрудники частных охранных агентств.

"Казачество не может бороться с несанкционированной торговлей и незаконным предоставлением услуг, у них не прописано это в уставе, но они могут следить за соблюдением общественного порядка, поэтому основными нашими помощниками, скорее всего, станут сотрудники ЧОП", — отметил сити-менеджер.

Глава администрации Ялты поручил также расчистить набережную "от неэстетичного вида киосков и иных объектов розничной торговли", первую очередь это касается тех, что не вошли в новую схему дислокации НТО.

У продавцов в официальных уличных торговых "точках" на набережной, по словам сити-менеджера, должна быть единая форма одежды. "Соответствующий опыт можно позаимствовать у Геленджика, где все это внедрено и успешно работает на имидж курорта", — предложил Имгрунт.