"Мы дорожим нашими отношениями с Китайской Народной Республикой, все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам. Безусловно, мы абсолютно солидарны с нашими китайскими друзьями в этот нелегкий для Китая момент", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что Россия оказывает помощь Китаю, в том числе предлагает и другую поддержку. "Поэтому, конечно, не может идти и речи о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера", — сказал Песков.

При этом он заметил, что ему неизвестно о том, чтобы в Москве внедрялись такие меры, как "изоляция и рейды для изоляции китайцев". "Я не видел таких заявлений", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что меры должны приниматься и главная задача состоит в том, чтобы "по возможности оградить россиян и нашу страну от проникновения коронавируса".

"Можно судить, что эти меры демонстрируют свою эффективность. Поэтому меры, конечно, должны приниматься и относительно конкретного состава этих мер, конечно, лучше поинтересоваться в штабе в правительстве", — сказал он.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 889 человек, смертельных случаев — на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному — в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Коронавирус диагностирован у четырех россиян на круизном лайнере Diamond Princess, они госпитализированы в Японии.