"Многие нынешние нормы автопарковок, остановок, посадки и высадки пассажиров в Москве чрезмерно ограничивают свободу и снижают комфортность пребывания в столице. В центре города остро не хватает парковок для туристического транспорта, необходимо увеличить время посадки и высадки туристов около главных достопримечательностей и крупных транспортных узлов", — считает она.

Участники совещания напомнили, что платная парковка в Москве существует уже около семь лет, зона ее постоянно расширяется. При этом время на "бесплатную" высадку пассажиров с 2019 года сократили с 15 до 5 минут.

По ее словам, с такими же проблемами сталкиваются пассажиры туристических автобусов. "Турбизнес также давно говорит о том, что экскурсионному транспорту надо разрешить ездить по специально выделенным полосам и иметь возможность останавливаться рядом с достопримечательностями. Нет парковок или остановок около объектов показа, трудно подъехать ко многим гостиницам, вокзалам", — заметила Санаева.

На совещании также говорилось, что сейчас экскурсионным группам, например, на Поклонной горе нужно преодолеть немалое расстояние от парковки до музеев – пожилым туристам и детям это тяжело. Участники отметили, что аналогичная ситуация и с вокзалами. Автобусы не могут остановиться прямо на площади трех вокзалов, и туристы с багажом вынуждены пешком до нее добираться чуть ли не через весь проспект Сахарова.

По итогам совещания представители турбизнеса решили создать рабочую группу для подготовки предложений по различным направлениям – от транспортной доступности до развития сферы гостеприимства. Общественная палата включит эти рекомендации в свою резолюцию и направит в органы исполнительной и законодательной власти.

По данным комитета по туризму Москвы, в прошлом году столицу посетили 25 млн туристов из России и из-за рубежа.