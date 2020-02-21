В сообщениях отмечается, что помимо 45-летнего Армы, на борту лайнера до завершения эвакуации останутся еще шесть членов экипажа — тоже граждане Италии.

Газета La Repubblica рассказывает, что среди пассажиров Арма получил прозвище "отважный капитан", потому что не теряет самообладания в сложной ситуации и всегда старается подбадривать остающихся на борту людей.

Например, в День святого Валентина, капитан разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и записки, в которых призывал не терять бодрость духа. Кроме того, он воспользовался системой громкой связи, чтобы прочитать стихи, посвященные влюбленным.

Судно находится в порту в Японии. До недавних пор пассажиры и члены экипажа находились на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

С тех пор, как в среду закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров.

Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.