"Традиционно в праздничные дни курорты республики посещает много туристов из других регионов. Для гостей республики администрация курорта подготовила на 23 февраля большую развлекательную программу. Это будут всевозможные увлекательные игры и конкурсы, а также познавательные мастер-классы", — сообщил агентству "Интерфакс-юг" сотрудник министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

Кроме того, в праздничный день гостей курорта угостят настоящей армейской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Вместе с тем юные гости курорта под руководством опытных мастеров смогут сделать своими руками поздравительные открытки к празднику для родных и друзей.