"В связи с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона 24 февраля и ночью 25 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами — очень сильные осадки, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 25-30 м/с", — говорится в штормовом предупреждении.

Спасатели просят судовладельцев и рыболовов воздержатся от выхода в море. Жителям полуострова и туристам рекомендовано отказаться от походов в горы и леса, в шторм — не гулять возле Черного моря.