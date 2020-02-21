Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", на планы по выполнению данных рейсов повлияли задержки поставок самолетов Boeing-737 MAX 8.

"Мы выполним несколько рейсов в марте, далее сделаем перерыв в связи с отсутствием в нашем парке самолетов", — отметил представитель авиакомпании, уточнив, что предприятие планировало выполнять эти рейсы на Boeing-737 MAX 8.

Как сообщалось ранее, полеты предполагалось выполнять по пятницам на самолетах Airbus А320 до конца осенне-зимней навигации, которая завершится 27 марта.

Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Прага выполняет также чешская авиакомпания Smartwings трижды в неделю.

Весной 2018 года "Уральские авиалинии" заключили с американской корпорацией договор на приобретение в лизинг 14 Boeing-737 MAX 8. Изначально поставки ожидались с октября 2019 года по май 2022 года, затем компания рассчитывала на поставку первых из заказанных Boeing-737 MAX 8 в декабре 2019 года.

Потом Boeing-737 MAX 8 появился в летнем расписании "Уральских авиалиний": на этом типе самолетов были запланированы рейсы с конца марта из аэропорта "Жуковский" (Московская область) в Пекин. В пресс-службе авиакомпании сообщали, что, если вопрос с утверждением полетов на Boeing-737 MAX не будет решен, то рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 поколения neo.

В январе текущего года Boeing передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Полеты самолетов 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).

Международный аэропорт "Платов" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта составил 3,06 млн человек, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.