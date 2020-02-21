"Александр Илларионов и Андрей Журавлев признаны виновными, им назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее к аналогичному наказанию были приговорена еще два моряка из РФ.

Группа из 14 российских моряков была задержана в ноябре 2019 года. Власти Греции предъявили им обвинение в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в торговле людьми. По словам Мельникова, в комитет обратились родственники и адвокаты россиян.

По словам правозащитника, обвиняемые граждане РФ искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны. В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. При этом проживание, питание, обучение и билеты были за счёт организации.

"По договоренности с нанимателем они должны были перегонять яхты. Но вместо этого на борт стали сажать людей. Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт. В результате россияне стали жертвами так называемых "черных работодателей", размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях", — сказал Мельников.

По его словам, на заработки за рубежом многих из задержанных моряков толкнула тяжелая финансовая ситуация в их семьях, болезнь близких родственников.

Правозащитник также заявил о необходимости поддержки россиян, в том числе со стороны консульских работников, а также помощи в оплате работы адвокатов. По его словам, в настоящее время необходимо собрать 74 тысячи 800 евро для оплаты адвокатов всех задержанных россиян.