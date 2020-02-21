Так, четыре раза в неделю полеты в Крым будут выполняться из Казани и Красноярска, трижды в неделю — из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы, дважды в неделю — из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска.

Еженедельные рейсы планируются из Саратова, Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска.

"При этом из нескольких городов частота полетов по сравнению с прошлым годом значительно вырастет. Так, количество прямых рейсов в Крым из Волгограда, Кирова и Ульяновска увеличится в два раза, из Белгорода и Нижнекамска — в полтора", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы запускают под брендами Nordwind и Pegas. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.

Прямые рейсы из 24 городов РФ продлятся до конца сентября.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.