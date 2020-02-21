Как пишет издание, речь идет о Morrison Hotel, который Батурина приобрела в 2012 году за 22 млн евро. Затем она вложила 10 млн евро в его реконструкцию, и сейчас выставила на продажу по цене в 80-85 млн евро. Таким образом, прибыль от сделки по покупке-продаже гостиницы может составить до 165%.

Бутик-отель Morrison был построен в 1996 году, находится в самом центре ирландской столицы у реки Лиффи в нескольких минутах ходьбы от популярного у туристов района Temple Bar, а также улиц Henry Street и Grafton Street.

В отеле 145 обычных и люксовых номеров, семь конференц-залов, рассчитанных на 240 гостей, и современный фитнес-центр.