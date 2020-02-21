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Как сообщает портал мэра Москвы, жители и гости города увидят выступления творческих коллективов, познакомятся со старинными ремеслами.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, москвичи и туристы смогут попробовать свыше двухсот видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. "Также на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские. В районах столицы пройдут кулинарные мастер-классы и фуд-шоу", — рассказала она.

Как отметили в пресс-службе мэра, почти каждая фестивальная площадка будет посвящена определенной теме. Так, на Святоозерской улице (район Косино-Ухтомский) взрослые и дети узнают об истории кузнечного дела на Руси. Посетители площадки на Городецкой улице (Новокосино) узнают о литье и чеканке, разноцветной горячей эмали и других видах средневекового ювелирного искусства. Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена плотницкому делу, а на Матвеевской – гончарному ремеслу. На Ореховом бульваре развернется портовый городок. Детей ждут мастер-классы по изготовлению рыболовных снастей, вязанию узлов, а также игровая ловля рыбы.

В сквере у Гольяновского пруда гости научатся печати по ткани, валянию из шерсти и прядению. В Кузьминках организуют мастер-классы для детей по изготовлению ярких масленичных масок и игрушек из экологичных материалов.

Также в дни фестиваля "Московская Масленица" для горожан проведут 30 бесплатных экскурсий. В программу входят пешеходные прогулки по Замоскворечью, Басманному и другим историческим районам города, связанные с императрицей Елизаветой Петровной, художником Павлом Федотовым, меценатом Павлом Третьяковым и другими выдающимися личностями прошлых столетий.

Продолжительность каждой экскурсии – от полутора до двух с половиной часов. Для того чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве". В одну группу смогут войти до 60 человек.

Площадки "Московских сезонов", на которых пройдут праздничные гулянья, будут работать с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Кроме того, с 28 февраля по 1 марта к празднованию Масленицы присоединятся городские парки.

Как сообщает пресс-служба ЦПКиО им. А.М. Горького, на масленичной неделе пройдут несколько познавательных экскурсий – "Дворянская кутерьма и музейные тайны", "Живая история Парка Горького" и другие. Стоимость билета – 300 рублей для взрослого и 150 рублей – для ребенка. На некоторые прогулки юные москвичи могут попасть бесплатно, предъявив сервисную карту "Москвенок".

В парке "Коломенское" 29 февраля и 1 марта Масленицу отпразднуют народными играми и забавами под выступление фольклорных коллективов. В ярмарочных домиках рядом со сценой можно будет угоститься блинами, пирогами и горячим чаем. Изюминкой программы станет конкурс на лучшее чучело Масленицы.

Как отметили в пресс-службе парка, трое участников, сделавших самые лучшие соломенные куклы, получат призы. "Кульминацией праздника станет сжигание чучел Масленицы на Большом поле 1 марта", — добавили представители "Коломенского".

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в четвертый раз. В 2019 году его посетили 4,9 млн человек.

Масленица – древний славянский праздник, сохранившийся до наших дней со времен язычества. Он посвящен окончанию зимы и приходу теплых дней. Изначально Масленица была связана с днем весеннего солнцестояния, но после принятия христианства ее стали праздновать накануне Великого поста. Главное блюдо – блины – символизирует весеннее солнце. Кульминация праздника проводов зимы – сжигание чучела Масленицы.