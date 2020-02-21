"Сегодня лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину. Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке".

В посольстве отметили, что продолжают поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.

"Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни у тех, кто инфицирован, — без ярко выраженных симптомов", — сообщили в дипмиссии.

Изначально на лайнере находились 24 гражданина России.

Как сообщалось, две россиянки покинули круизное судно 19 февраля.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. Карантин завершился 19 февраля.