Как сообщила пресс-служба "Аэрофлота", на заседании было также признано целесообразным участие компании в "Национальной ассоциации трансфера технологий" (НАТТ) и "Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей" (МКПП).

"Вопросы об участии в этих (трех — ИФ) ассоциациях будут вынесены на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот" при условии получения соответствующих директив правительства РФ", — говорится в сообщении компании.

АЭВТ была основана в 1991 г. для разработки единой стратегии гражданских авиаперевозчиков РФ. Ассоциация объединяет 27 российских авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии" и другие. Ее президентом с 2014 г. является Владимир Тасун.

Компании группы "Аэрофлот" покинули ассоциацию в 2015 г. Бывший тогда заместителем гендиректора "Аэрофлота" по работе с клиентами Вадим Зингман в 2016 г. заявлял журналистам, что компания не вернется в АЭВТ при нынешнем руководстве ассоциации.

"У нас нет отношений с АЭВТ и господином Тасуном: ни у меня, ни у "Аэрофлота". Мы (группа "Аэрофлот" — ИФ) вышли из АЭВТ до тех пор, пока эту замечательную организацию, которая на самом деле может сделать очень много хорошего, возглавляет господин Тасун", — говорил Зингман.

Эксперты указывали, что этот шаг ускорил факт безальтернативной передачи прибыльных авиамаршрутов "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота". Это возмутило ряд участников рынка, в адрес компании стали звучать резкие заявления.

Зингман покинул пост заместителя гендиректора "Аэрофлота" в августе 2019 г. В октябре он был назначен президентом "Альфа-групп".