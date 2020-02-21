Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в объединении, в письме АТОР просит премьер-министра обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на российском туристическом рынке в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

«Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли. Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от фор-мажорной ситуации, связанной с коронавирусом», – отмечается в документе.

В письме также говорится о том, что ограничение на реализацию туристских продуктов в Китай пришлось на высокий сезон для выездного туризма: туроператоры были вынуждены не только остановить продажу туров в КНР, но и в десятидневный срок экстренно вывезти всех российских туристов в Россию за свой счет.

«При этом денежные средства за авиаперевозку и наземное обслуживание туристов были заблаговременно перечислены российским авиакомпаниям и принимающим компаниям в Китае, однако их возврата туроператоры в подавляющем большинстве случаев не получили», — пишет АТОР.

Суммарные прямые убытки туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР, ассоциация предварительно оценивает в 450 миллионов рублей.

«При рассмотрении вопроса об убытках туроператоров в сфере выездного туризма необходимо обратить особое внимание на действующее законодательство в сфере туризма. Так, в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, но туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора). При этом закон предусматривает, что вступление в действие статьи 14 не обязательно должно сопровождаться решениями федерального органа – достаточно лишь публикации рекомендаций на официальном сайте Ростуризма», — говорится в письме.

В АТОР считают, что действующая норма в нынешнем виде ставит туроператоров в заведомо неравное положение относительно партнеров из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты, в частности, авиакомпаний.

«Так как действие закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на их деятельность не распространяется, они считают себя вправе удерживать денежные средства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, а туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки», — напоминает в объединении.

Прямые убытки туроператоров по въездному туризму АТОР предварительно оценила в 140 млн рублей, эти деньги пошли на оплату программ для китайских туристов на зиму, весну и лето текущего года, которые позже были аннулированы из-за эпидемии.

В письме АТОР просит правительство России рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператорских компаний за счет субсидирования из бюджетных средств. В Ассоциации готовы предоставить методику расчета прямых убытков и порядка выплат субсидий, а также предложения по внесению изменений в действующее законодательство в сфере туризма.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператоры и турагентства прекратили продажу туров и к началу февраля вывезли из Китая всех клиентов. Сообщалось, что россияне до лета забронировали около 35 тысяч туров в Китай, которые туроператорам пришлось аннулировать.

Также Россия с конца января ограничила въезд организованных китайских туристов по безвизовым спискам, а с 20 февраля прекратила и выдачу виз самостоятельным путешественникам из КНР. Турпоток из Китая в Россию фактически остановился.