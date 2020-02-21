Ранее власти Австралии сообщили, что коронавирус подтвержден у двух пассажиров, эвакуированных Австралией с круизного лайнера Diamond Princess.

Между тем, японские СМИ сообщают, что третья группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess высаживается на берег.

С тех пор, как в среду закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров.

Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

Всех, кто делил каюту с инфицированными пассажирами, просят оставаться на борту еще в течение 14 дней, даже если у них отрицательный результат теста.

Около 50 человек, которые, как сообщается, показали положительный результат на вирус, останутся в японских больницах.