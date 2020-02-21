Потери доходов авиакомпаний из-за эпидемии в остальных регионах IATA оценивает в $1,5 млрд.

В целом для мира негативное влияние COVID-19 на спрос оценивается в 4,7%. Поскольку декабрьский прогноз IATA предполагал рост пассажирооборота в 2020 году на 4,1%, теперь ожидается падение показателя на 0,6%.

Это станет первым сокращением спроса на авиаперелеты с 2003 года.

"Пока преждевременно оценивать, что эта потеря доходов будет означать для глобальной прибыльности. Мы еще не знаем точно, как будет развиваться вспышка заболевания и будет ли она соответствовать тому же профилю, что и SARS (эпидемия атипичной пневмонии в 2002-2003 гг. — ИФ), или нет", — говорится в сообщении.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.