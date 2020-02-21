В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 102 случая заболевания: в Гонконге — 68 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао — 10 (при шести выздоровевших), на Тайване — 24 (один случай смерти, двое выздоровели).