За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 889 человек, смертельных случаев — на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному — в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 102 случая заболевания: в Гонконге — 68 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао — 10 (при шести выздоровевших), на Тайване — 24 (один случай смерти, двое выздоровели).