В материалах к заседанию совета по земельным и имущественным вопросам при правительстве Нижегородской области сообщается, что МКУ "Городецстройсервис" просило выделить в городе земельный участок площадью 1,345 тыс. кв. м под строительство фуникулера. Инвестиции в проект оцениваются в размере 336,2 млн рублей. Совет в четверг счел возможным предоставить в безвозмездное пользование этот земельный участок.

Представитель "Городецстройсервиса" уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье" после заседания, что речь идет о строительстве фуникулера от причала до Музейного квартала в Городце. Точные сроки работ он назвать затруднился, поскольку пока речь идет о проекте, возможно, 1-2 года. Источники финансирования, по его словам, определяются.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов после заседания совета сообщил журналистам, что предполагается, что средства на строительство этого фуникулера будут выделены из федерального бюджета по программе Ростуризма. Софинансирование со стороны региона, скорее всего, будет направлено на подготовку участка и проектирование.

Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник во 2-й половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар. Городец известен не только как центр народных промыслов (резьба по дереву, роспись), но и как город-музей. Он — единственный из городов области, который в своей исторической части имеет Музейный квартал, центральное место в котором занимает краеведческий музей. Также Городец издавна славится печатными пряниками.